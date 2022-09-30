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«Угловые, да и вся тактика были специально выбраны под «Зенит», - Промес. «Давайте не перебарщивать с великой победой, но она говорит о многом», - Джикия

«Угловые, да и вся тактика были специально выбраны под «Зенит», - Промес. «Давайте не перебарщивать с великой победой, но она говорит о многом», - Джикия

Нидерландский нападающий московского «Спартака» Квинси Промес и защитник «красно-белых» и сборной России Георгий Джикия прокомментировали победу москвичей в кубковом матче над «Зенитом» (3:0).

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