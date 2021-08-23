Популярные статьи

Свежие комментарии

  • mario fribus
    Мера служения "слуг народа" пропорционально величине его имущества накопленного в результате такого служения народу.Хакасский заказни...
  • Dmitry Shatalov
    Автор писанины - типичный майданутый из антироссийского СМИ, ищущий любую инфозацепку, чтобы обернуть его в негатив п...Хакасский заказни...
  • Лада Мира
    К Чаадаеву Любви, надежды, тихой славы Недолго нежил нас обман, Исчезли юные забавы, Как сон, как утренний туман; Но ...Суд подтвердил от...

Жители Первомайского района удерживали в гараже 39-летнего мужчину

Жители Первомайского района удерживали в гараже 39-летнего мужчину

39-летнего мужчину незаконно удерживали в гаражном боксе в деревне Тиндерлинка Первомайского района. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска областного УМВД задержали двух подозреваемых — жителей Первомайского района.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх