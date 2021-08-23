Жители Первомайского района удерживали в гараже 39-летнего мужчину

39-летнего мужчину незаконно удерживали в гаражном боксе в деревне Тиндерлинка Первомайского района. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска областного УМВД задержали двух подозреваемых — жителей Первомайского района.
39-летнего мужчину незаконно удерживали в гаражном боксе в деревне Тиндерлинка Первомайского района. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска областного УМВД задержали двух подозреваемых — жителей Первомайского района.
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