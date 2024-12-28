Потрясающее стихотворение прислали из Киева

Автор этих строк неизвестен, для него огласка смертельна, но стихотворение - потрясающее. Хочется, чтобы его услышало как можно больше людей и в России, и на Украине РУССКИЙ КИЕВ Не святы мы и, в общем, не такие.
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