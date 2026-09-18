Север Столицы
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Север Столицы

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Собянин: Более 75% новых регистраций на портале поставщиков пришлось на бизнес из регионов

Собянин: Более 75% новых регистраций на портале поставщиков пришлось на бизнес из регионов

За семь месяцев 2026 года на портале поставщиков зарегистрировались 16,7 тысячи новых участников. Сергей Собянин отметил, что более 12,7 тысячи из них, или 76 процентов, пришли из российских регионов.

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