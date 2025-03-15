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Песков: предложение Путина ВСУ под Курском сложить оружие пока действует

Песков: предложение Путина ВСУ под Курском сложить оружие пока действует

Предложение президента Российской Федерации Владимира Путина ВСУ под Курском сложить оружие пока действует.

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Комментарии
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Ольга Усманова
ВСУшники - просто нелюди и террористы. Отношение к ним должно быть соответствующее - пощады быть не должно!
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13 час.
Alex Nемо
https://mirtesen.ru/people/517857920/blog/46277113919?utm_referrer=mirtesen.ru Первое видео тому наглядное подтверждение. Сдаются гниды толпами...
Рекомендательная социальная сеть
МирТесен
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12 час.
Семен Демин
ВСУ не заслужили пощады. Трамп ничего не знает о войне, он только деньги умеет считать. Этого явно недостаточно для руководителя страны.
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7 час.
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