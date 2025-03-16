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Возможно ли излечить Украину

Возможно ли излечить Украину

О большой стратегии России в отношении будущего Украины можно лишь догадываться, но мы точно знаем, что российский президент — сторонник сохранения украинской государственности с поправкой на новые границы, возникшие в ходе СВО.

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Комментарии
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зуфар юсупов
Мы читаем мнения политиков, писателей, философов о национальных чертах украинцев. И практически все они отмечают у подавляющего числа зависть, жадность, наглость и хамство, доаолящее их до высокомерия. Государство Украина более или менее спокойно, без особого вреда для окружающих, существовало только в составе СССР. Потому мое мнение, украинцы могут сравнительно хорошо развиваться в составе более сильного государства, находясь в узде. Хотя в целом среди украинцев не ало трудолюбивых и талантливых людей
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