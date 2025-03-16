зуфар юсупов

Мы читаем мнения политиков, писателей, философов о национальных чертах украинцев. И практически все они отмечают у подавляющего числа зависть, жадность, наглость и хамство, доаолящее их до высокомерия. Государство Украина более или менее спокойно, без особого вреда для окружающих, существовало только в составе СССР. Потому мое мнение, украинцы могут сравнительно хорошо развиваться в составе более сильного государства, находясь в узде. Хотя в целом среди украинцев не ало трудолюбивых и талантливых людей