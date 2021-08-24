Золото демонстрирует стабильную динамику

Цены на золото оставались стабильными во вторник, чему способствовали предположения о том, что всплеск случаев заболевания коронавирусом может побудить Федеральную резервную систему США отложить свораЦены на золото оставались стабильными во вторник, чему способствовали предположения о том, что всплеск случаев заболевания коронавирусом может побудить Федеральную резервную систему США отложить сворачивание денежно-кредитного стимулирования.