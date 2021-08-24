TeleTrade

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  • Kazak Gahi
    Эх, Россияне! Где ж Ваша гордость. Радуетесь, что доллар менее 64 рублей. Вот когда рубль будет 64 доллара, тогда ...Биржевой курс дол...

Золото демонстрирует стабильную динамику

Золото демонстрирует стабильную динамику

Цены на золото оставались стабильными во вторник, чему способствовали предположения о том, что всплеск случаев заболевания коронавирусом может побудить Федеральную резервную систему США отложить свораЦены на золото оставались стабильными во вторник, чему способствовали предположения о том, что всплеск случаев заболевания коронавирусом может побудить Федеральную резервную систему США отложить сворачивание денежно-кредитного стимулирования.

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