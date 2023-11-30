Алексей Огурцов — коллега Дарьи Мельниковой и Артура Смольянинова*. Мужчина решил вспомнить, как менялось его отношение к Артуру после того, как тот обнажил свою душу перед русским народом и начал прикрывать свою пятую точку, позабыв о настоящих истинах и о том, что он, как гражданин своей страны, должен был поддержать родину, а не бежать в дальние края.