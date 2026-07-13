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Царьград

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Колесник: Доброполье взято, оборона ВСУ прорвана, Донбасс освобожден

Колесник: Доброполье взято, оборона ВСУ прорвана, Донбасс освобожден

Российские войска взяли под контроль Доброполье в ДНР, прорвав оборону ВСУ. Андрей Колесник и президент Владимир Путин подтвердили, что теперь открыто оперативное пространство для окончательного освобождения Донбасса.

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