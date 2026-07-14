Как за 14 лет изменилась Новая Москва

1 сентября 2026 года в Филимонковском районе Москвы откроется новое здание детской школы искусств. Учебное заведение, основанное ещё в 1973 году, за полвека сменило несколько арендованных площадок и наконец обрело собственный дом.
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