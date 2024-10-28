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В Москве горит городок из строительных бытовок

В Москве горит городок из строительных бытовок

В Москве на Волоколамском шоссе тушили охвативший городок из бытовок огонь. Как сообщает пресс-служба МЧС РФ, пожар вспыхнул вечером 28 октября на стройплощадке, где одномоментно возводят несколько больших высоток.

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