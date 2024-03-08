Nature: витамин А меняет нейронные связи в мозге при психических расстройствах

Группа ученых из Университета Ньюкасла (Newcastle University) обнаружила, что повышенный или пониженный уровень витамина А или ретинола может быть взаимосвязан с изменением нейронных связей в мозге при шизофрении и других расстройствах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии