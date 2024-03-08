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Nature: витамин А меняет нейронные связи в мозге при психических расстройствах

Nature: витамин А меняет нейронные связи в мозге при психических расстройствах

Группа ученых из Университета Ньюкасла (Newcastle University) обнаружила, что повышенный или пониженный уровень витамина А или ретинола может быть взаимосвязан с изменением нейронных связей в мозге при шизофрении и других расстройствах.

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