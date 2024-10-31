Турция начала поставки сливочного масла в Россию

Российские предприятия начали получать сливочное масло из Турции. Поставки стартовали 27 октября 2024 года, и по состоянию на 29 октября в Россию ввезли уже 20 тонн масла Об этом пишу «Известия» со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора.