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Крымская газета

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  • АЛЕКСАНДР Крымский
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В Крымской епархии рассказали, планируется ли в этом году проведение крещенских купаний в море

В Крымской епархии рассказали, планируется ли в этом году проведение крещенских купаний в море

Священнослужители, согласно традиции, будут совершать ход к морю и соответствующий молебен. Об этом в беседе с корреспондентом «Крымской газеты» сообщил руководитель отдела пресс-службы Симферопольской и Крымской епархии – протоиерей Владимир Кашлюк.

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Комментарии
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АЛЕКСАНДР Крымский
Креститься будут в мазуте.🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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