В Крымской епархии рассказали, планируется ли в этом году проведение крещенских купаний в море

Священнослужители, согласно традиции, будут совершать ход к морю и соответствующий молебен. Об этом в беседе с корреспондентом «Крымской газеты» сообщил руководитель отдела пресс-службы Симферопольской и Крымской епархии – протоиерей Владимир Кашлюк.
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