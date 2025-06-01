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В Минске 1 июня скорректируют движение отдельных маршрутов общественного транспорта из-за спортивного события.

В Минске 1 июня скорректируют движение отдельных маршрутов общественного транспорта из-за спортивного события.

В воскресенье, 1 июня, из-за проведения спортивно-массового мероприятия и временного ограничения движения по отдельным участкам улично-дорожной сети будут внесены корректировки в работу ряда автобусных и троллейбусных маршрутов.

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