Миляев намерен баллотироваться в губернаторы Тульской области

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что намерен баллотироваться в губернаторы – оправдать доверие президента, а также доверие жителей региона, если они его выберут.