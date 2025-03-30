Воспитательные события «Движения Первых» обсудят на планерке в администрации Петрозаводска

С докладом перед горожанами выступит председатель городского отделения общественной организации. 31 марта в администрации Петрозаводска состоится открытое планерное совещание, на котором обсудят организацию и проведение воспитательных событий «Движения Первых».
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