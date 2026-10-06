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Тренера по фигурному катанию Татьяну Тарасову экстренно госпитализировали

Тренера по фигурному катанию Татьяну Тарасову экстренно госпитализировали

Состояние 79‑летней Татьяны Анатольевны остается нестабильным Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова снова госпитализирована — ее состояние остается нестабильным, сообщил РИА Новости источник, осведомленный о ситуации.

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