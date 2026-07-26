Путин: Запад выпустил «джина из бутылки», игнорируя международное право

Президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими Военно-морского флота 26 июля в Санкт-Петербурге заявил, что западные страны приняли ряд решений, полностью игнорируя нормы международного права.
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