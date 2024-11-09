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Шесть принципов нового многополярного мира, которые озвучил наш президент на зас....

Шесть принципов нового многополярного мира, которые озвучил наш президент на заседании клуба «Валдай», – это то, к чему стремится большинство населения планеты, как показал тот же саммит БРИКС: открытость к взаимодействию, многообразие мира, максимальное представительство каждой страны, всеобщая безопасность, справедливость и суверенное равенство.

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