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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Экспортер газа Venture Global провел крупнейшее IPO в энергосекторе США с 2021 года

Venture Global, американский экспортер природного газа, привлекла $1,75 млрд в ходе IPO. Компания почти вдвое снизила цену размещения по просьбе инвесторов, но все равно это IPO стало крупнейшим в американском энергетическом секторе с 2021 года.

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