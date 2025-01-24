Экспортер газа Venture Global провел крупнейшее IPO в энергосекторе США с 2021 года

Venture Global, американский экспортер природного газа, привлекла $1,75 млрд в ходе IPO. Компания почти вдвое снизила цену размещения по просьбе инвесторов, но все равно это IPO стало крупнейшим в американском энергетическом секторе с 2021 года.
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