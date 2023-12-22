В последней серии «Слова пацана» авторы поблагодарили Волгоград

ВОЛГОГРАД, 22 декабря, ФедералПресс. Жители Волгограда по-своему вошли в сюжет о казанских группировках конца восьмидесятых годов: в финальных титрах последней серии город поблагодарили за организацию кастингов.
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