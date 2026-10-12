«Превед, медвед»:: пресс-секретарь губернатора Приморья встретил двух гималайских хищников

«Превед, медвед»:: пресс-секретарь губернатора Приморья встретил двух гималайских хищниковДикая природа Приморья умеет напоминать о себе в самый неожиданный момент — и даже присутствие средств защиты не гарантирует, что встреча с хозяином тайги пройдёт по спокойному сценарию.