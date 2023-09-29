В 2025 году на обратной стороне Луны разместят радиотелескоп

Рендер радиотелескопа LuSEE-Night / © Firefly Aerospace Миссия под названием Lunar Surface Electro Magnetic Experiment-Night (LuSEE-Night) представляет собой небольшой радиотелескоп, который будет искать потенциальные сигналы «темных веков».
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