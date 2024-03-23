Макс Ферстаппен на поуле в Мельбурне, Хэмилтон – 11-й

Макс Ферстаппен на поуле в Мельбурне, Хэмилтон – 11-йGetty Images / Red Bull Content PoolТрехкратный и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен выиграл квалификацию Гран При Австралии, третьего этапа сезона Формулы 1 2024 года.