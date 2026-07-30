Министр оценила модернизацию Вельского хлебокомбината

Вельский хлебокомбинат продолжает реализацию программы модернизации производственных мощностей. Перспективы развития предприятия в ходе рабочей поездки обсудила министр агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области Ирина Бажанова.
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