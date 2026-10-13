В Минске стартовал турнир по боксу памяти Героя СССР Ливенцева

В соревнованиях участвуют более 110 боксёров из десяти стран, а финальные бои пройдут 17 октября.В Минске на площадке «Чижовка-Арены» открылся XXIII международный турнир по боксу, посвящённый памяти Виктора Ливенцева — Героя Советского Союза и заслуженного деятеля физической культуры и спорта БССР.
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