В Минске стартовал турнир по боксу памяти Героя СССР Ливенцева

В соревнованиях участвуют более 110 боксёров из десяти стран, а финальные бои пройдут 17 октября.В Минске на площадке «Чижовка-Арены» открылся XXIII международный турнир по боксу, посвящённый памяти Виктора Ливенцева — Героя Советского Союза и заслуженного деятеля физической культуры и спорта БССР.