Курганец взят под стражу: склонял девушку к употреблению синтетики

В Кургане правоохранительные органы пресекли очередную попытку распространения наркотиков. В ходе оперативно-профилактической операции «Мак – 2024» сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г.
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