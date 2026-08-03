Ракова сообщила о 5-летии социального маркетплейса «Москва — добрый город»

Заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что социальный маркетплейс «Москва — добрый город» празднует 5-летие, за это время к проекту присоединились свыше 2000 мастеров с особенностями здоровья, а ассортимент вырос до 1,9 тысячи позиций.