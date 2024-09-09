БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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БИТВА ЧИНОВНИКОВ С СЕМЬЯМИ МОБИЛИЗОВАННЫХ: ЖЁН И ДЕТЕЙ ЛИШАЮТ ПОЛОЖЕННЫХ ЛЬГОТ. ЛЮДИ В ОТЧАЯНИИ

БИТВА ЧИНОВНИКОВ С СЕМЬЯМИ МОБИЛИЗОВАННЫХ: ЖЁН И ДЕТЕЙ ЛИШАЮТ ПОЛОЖЕННЫХ ЛЬГОТ. ЛЮДИ В ОТЧАЯНИИ

В России идёт битва чиновников с семьями мобилизованных. Жён и детей участников СВО лишают положенных льгот.

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Комментарии
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Алексей Мельник
Ужас! Вроде президент толковый и родеет за Россию, но для людей как &quot;физических лиц&quot; мало что меняется к лучшему. Но если ты &quot;мигрант из азии&quot; то вот тебе все возможные плюшки. У меня впечатление что мы россияне&quot; в оккупации. Ставка ЦБ заоблачная, чтобы отправиться на фронт и то надо от семьи отщипнуть. Да и &quot;финансирование&quot; фронтовиков ведется волонтерами, за свои нервы. И выбраться из этого нашему народу даже не знаю когда удастся 🥺, так как президент не знает проблем народа своей страны. Если бы знал может и помог бы, хотя это чиновничье болото не осушить, да и госДура не на нашей стороне
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15 час.
d
demyr150648
Враг топчет нашу землю! Русских женщин насилуют на отданной нами (опять обманули!) территории. ВВП разъезжает по форумам и столицам. В стране засилье мигрантов и депутатов единой, но антинародной партии. Это нормально? Нам такое руководство необходимо? Где победы? Ответьте правители-выжимальщики-выдавливатели. Откуда только таких и набирают?
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14 час.

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