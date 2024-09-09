В России идёт битва чиновников с семьями мобилизованных. Жён и детей участников СВО лишают положенных льгот.
БИТВА ЧИНОВНИКОВ С СЕМЬЯМИ МОБИЛИЗОВАННЫХ: ЖЁН И ДЕТЕЙ ЛИШАЮТ ПОЛОЖЕННЫХ ЛЬГОТ. ЛЮДИ В ОТЧАЯНИИ
Комментарии
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Алексей Мельник
Ужас! Вроде президент толковый и родеет за Россию, но для людей как "физических лиц" мало что меняется к лучшему. Но если ты "мигрант из азии" то вот тебе все возможные плюшки. У меня впечатление что мы россияне" в оккупации. Ставка ЦБ заоблачная, чтобы отправиться на фронт и то надо от семьи отщипнуть. Да и "финансирование" фронтовиков ведется волонтерами, за свои нервы. И выбраться из этого нашему народу даже не знаю когда удастся 🥺, так как президент не знает проблем народа своей страны. Если бы знал может и помог бы, хотя это чиновничье болото не осушить, да и госДура не на нашей стороне
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15 час.
d
demyr150648
Враг топчет нашу землю! Русских женщин насилуют на отданной нами (опять обманули!) территории. ВВП разъезжает по форумам и столицам. В стране засилье мигрантов и депутатов единой, но антинародной партии. Это нормально? Нам такое руководство необходимо? Где победы? Ответьте правители-выжимальщики-выдавливатели. Откуда только таких и набирают?
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14 час.
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