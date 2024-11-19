В Белом доме не ответили на запросы о разрешении ВСУ наносить удары ракетами ATACMS

Запросы игнорируют и другие государственные ведомства Президент Соединенных Штатов Джо Байден, Совет национальной безопасности Белого дома, Пентагон и Государственный департамент США отказываются отвечать на запросы с целью официально подтвердить выданное Украине разрешение наносить удары американскими ракетами ATACMS вглубь территории России.
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