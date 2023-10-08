Corriere dello Sport: руководство «Ромы» рассматривает Флика на замену Моуринью

Президент «Ромы» Дэн Фридкин считает, что экс-тренер «Баварии» и сборной Германии Ханс-Дитер Флик является подходящей заменой Жозе Моуринью на посту наставника римского клуба Фридкина не устраивают результаты команды, которые она демонстрирует под руководством португальского специалиста, сообщает Corriere dello Sport.
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