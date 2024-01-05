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Сайт города Караганды

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"Караганды Жарык" оштрафовали на сумму около пяти миллионов тенге

"Караганды Жарык" оштрафовали на сумму около пяти миллионов тенге

Судебной коллегией по уголовным делам Карагандинского областного суда ТОО "Караганды Жарык" привлечено к административной ответственности с наложением административного взыскания в виде штрафа в размере 4 900 800 тенге, сообщает Zakon.

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