"Караганды Жарык" оштрафовали на сумму около пяти миллионов тенге

Судебной коллегией по уголовным делам Карагандинского областного суда ТОО "Караганды Жарык" привлечено к административной ответственности с наложением административного взыскания в виде штрафа в размере 4 900 800 тенге, сообщает Zakon.
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