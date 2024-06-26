В Петербурге выставили на продажу первое прижизненное издание «Бесов» Достоевского

Аукционный дом «Литфонд» анонсировал торги редких изданий и автографов известных русских писателей. Среди лотов — первое прижизненное издание «Бесов» Достоевского, автограф Пастернака и исторические документы о Санкт-Петербурге.
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