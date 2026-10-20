На что тратят деньги после выигрыша в лотерею «случайные миллионеры». 20 октября 1970 года в Москве состоялся первый розыгрыш государственной лотереи «Спортлото».
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