УДАР РОССИИ, КОТОРОГО ДАВНО ЖДАЛИ: БЕСПИЛОТНИКИ В МОСКВЕ ЗАКРЫЛИ ПОСЛЕДНЮЮ ФОРТОЧКУ

Александр Макеев

Верно! За 1 год, или хотя бы за полгода до начала неизбежной СВО надо было провести шестимесячные военные сборы 1,5-2 миллионов российских резервистов с последующей их мобилизацией. Плюс ввести режим военного режима на всех предприятиях военно-промышленного комплекса для мощного наращивания производства боеприпасов, беспилотников, военной техники, ракет. И уже с этим ресурсом вводить 400-500 тысяч штурмовых армий для ударов из Крыма, из других российских приграничных областей, из Белоруссии, отсекая от Черного моря, Азовского моря, от западных границ нацистской Украины со странами НАТО. И ударом на Киев. За 3-4 недели нацистская Украины прекратила бы существовать на карте мира! А страны мирового либерализма-нацизма-терроризма не смогли бы поставлять в нацистскую Украину оружие, военную технику, боеприпасы и живую иностранную нацистскую силу.