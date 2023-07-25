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УДАР РОССИИ, КОТОРОГО ДАВНО ЖДАЛИ: БЕСПИЛОТНИКИ В МОСКВЕ ЗАКРЫЛИ ПОСЛЕДНЮЮ ФОРТОЧКУ

УДАР РОССИИ, КОТОРОГО ДАВНО ЖДАЛИ: БЕСПИЛОТНИКИ В МОСКВЕ ЗАКРЫЛИ ПОСЛЕДНЮЮ ФОРТОЧКУ

ФОТО:OXANASO/SHUTTERSTOCK ИЛЬЯ ГОЛОВНЁВ Киеву подрезали крылья, но не вырвали жало. И за поражения на фронтах, за унижение от западных партнёров он пытается отыграться, терроризируя русские земли.

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Комментарии
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Александр Макеев
Верно! За 1 год, или хотя бы за полгода до начала неизбежной СВО надо было провести шестимесячные военные сборы 1,5-2 миллионов российских резервистов с последующей их мобилизацией. Плюс ввести режим военного режима на всех предприятиях военно-промышленного комплекса для мощного наращивания производства боеприпасов, беспилотников, военной техники, ракет. И уже с этим ресурсом вводить 400-500 тысяч штурмовых армий для ударов из Крыма, из других российских приграничных областей, из Белоруссии, отсекая от Черного моря, Азовского моря, от западных границ нацистской Украины со странами НАТО. И ударом на Киев. За 3-4 недели нацистская Украины прекратила бы существовать на карте мира! А страны мирового либерализма-нацизма-терроризма не смогли бы поставлять в нацистскую Украину оружие, военную технику, боеприпасы и живую иностранную нацистскую силу.
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9 час.
Виктор Журавлев
Вы абсолютно правы, но кто слушает опытных людей!
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8 час.
Елена Филиппова
Ну, что Вам ответить? - Надо Вам срочно заменить Путина и взять бразды правления в свои руки. И будет всем счастье! Ну, правда, куда там Путину до Вас, так - детский сад. Так что вперёд, флаг Вам в руки!
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8 час.

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