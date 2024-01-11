В ФРГ сообщили об удивлении Шольца назначением Атталя на пост премьера Франции

Канцлер Германии Олаф Шольц был удивлен назначением 34-летнего бывшего министра образования Габриэля Атталя на пост премьер-министра Франции, что сделало его одним из самых молодых премьеров страны и мира.
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