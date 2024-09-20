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Специалисты «Россети Кубань» выявили свыше 80 000 подвесов на опорах ЛЭП

Специалисты «Россети Кубань» выявили свыше 80 000 подвесов на опорах ЛЭП

Недобросовестные интернет-провайдеры сегодня прибегают к нелегальному размещению волоконно-оптических линий связи на опорах ЛЭП, что создает угрозы для работы электросетевой системы и безопасности жителей.

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