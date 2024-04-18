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Производство стали ММК в 1 квартале 2024-го уменьшилось на 2,9% к прошлому году

Выплавка чугуна снизилась на 3% относительно 4 квартала 2023 года - до 2 345 тысяч тонн, производство стали сократилось на 4,7% относительно прошлого квартала и составило 2 970 тысяч тонн, а продажи металлопродукции скорректировались на 5,5%, - до 2 731 тысяч тонн, говорится в отчете ММК за 1 квартал 2024 года.

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