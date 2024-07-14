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12-й номер драфта НХЛ Байум: «Я уже выиграл 2 титула на арене «Миннесоты». Надеюсь, что это продолжится»

18-летний защитник был выбран клубом под общим 12-м номером на драфте НХЛ-2024.  В минувшем сезоне он выиграл 2 титула с университетом Денвера.

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