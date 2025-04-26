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Бителло: «Победим «Зенит» – приблизимся к лидерам. У «Динамо» еще есть шанс побороться за победу как в РПЛ, так и в Кубке»

Хавбек бело-голубых высказался в преддверии сегодняшнего матча с «Зенитом». — В прошлом году играли дома против «Зенита» в том же 26-м туре в конце апреля.

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