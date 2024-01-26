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Сенатор США пообещал, что республиканцы в конгрессе скоро определятся с позицией по дальнейшей помощи Украине

Сенатор США пообещал, что республиканцы в конгрессе скоро определятся с позицией по дальнейшей помощи Украине

В ближайшее время станет ясна позиция Республиканской партии США по вопросу поддержки Украины. Такое развитие событий прогнозирует сенатор от штата Коннектикут Крис Мерфи, представляющий Демократическую партию.

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