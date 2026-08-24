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Мировое обозрение

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AP: Власти США намерены аннулировать до 200 тыс. туристических и деловых виз

AP: Власти США намерены аннулировать до 200 тыс. туристических и деловых виз

Американская виза больше не гарантия въезда, и уж точно не билет к постоянному проживанию. Администрация Трампа готовит беспрецедентный шаг — аннулирование до 200 тысяч туристических и деловых виз категории B1/B2.

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