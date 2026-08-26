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Ормуз, Венесуэла, Гренландия, Канада… Прирастут ли США новыми штатами при Трампе?

Ормуз, Венесуэла, Гренландия, Канада… Прирастут ли США новыми штатами при Трампе?

Мечтания Трампа украсить свое президентство присоединением новых территорий – одна из тех тем, которые сперва не воспринимаешь всерьез, а потом, оглядываясь на все, что происходит с ним (и исходит от него) за последние десять лет невольно задумываешься – а вдруг? Источник изображения: © Donald J.

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