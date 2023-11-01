Египет открыл пропускной пункт для беженцев из сектора Газа: толпы людей хотят спастись и вырваться из ада

Газа разрешит эвакуацию примерно 90 раненых палестинцев и 450 иностранцев. Перед открытием контрольно-пропускного пункта Рафах Египет разместил танки на границе с сектором Газа, чтобы остановить массовое движение беженцев.
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