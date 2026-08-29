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Минобороны России рассказало о новых удачных попаданиях по портам и складам на Украине

Вчера вечером и в течение ночи 29 августа Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение групповых ударов логистическим центрам и по морским портам Украины, задействованным в интересах ВСУ.

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