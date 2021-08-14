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Плимутский стрелок был поклонником QAnon и «жирным девственником» — СМИ

Плимутский стрелок был поклонником QAnon и «жирным девственником» — СМИ

Подозреваемый в массовом убийстве в британском Плимуте 22-летний Джейк Дэвисон перед тем, как расстрелять пять человек написал в Сети, что является поклонником экс-президента США Дональда Трампа и назвал себя «толстым, уродливым девственником».

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