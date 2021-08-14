Подозреваемый в массовом убийстве в британском Плимуте 22-летний Джейк Дэвисон перед тем, как расстрелять пять человек написал в Сети, что является поклонником экс-президента США Дональда Трампа и назвал себя «толстым, уродливым девственником».
Подозреваемый в массовом убийстве в британском Плимуте 22-летний Джейк Дэвисон перед тем, как расстрелять пять человек написал в Сети, что является поклонником экс-президента США Дональда Трампа и назвал себя «толстым, уродливым девственником».
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