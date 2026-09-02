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Царьград

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Corvette на скорости протаранил мотоцикл и авто в Москве, есть жертвы

Corvette на скорости протаранил мотоцикл и авто в Москве, есть жертвы

В Москве Corvette C8 Stingray на скорости столкнулся с мотоциклистом и легковушкой на Минской улице. В результате аварии, произошедшей около 21:00, мотоциклист получил серьёзную травму головы и был госпитализирован.

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