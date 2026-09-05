Третий, девятый, сороковой день: зачем и как поминают, чтобы помочь усопшему

В православии дни поминовения – это не просто дань памяти, а важнейшие вехи загробного пути. Священнослужители поясняют, почему 3-е, 9-е и 40-е сутки после кончины имеют решающее значение для участи души, и призывают родных не путать молитву с обильным угощением.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Банки могут начат...
- ВД Минпромторг: у 80...
- В России готовят ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым