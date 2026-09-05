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Царьград

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Третий, девятый, сороковой день: зачем и как поминают, чтобы помочь усопшему

Третий, девятый, сороковой день: зачем и как поминают, чтобы помочь усопшему

В православии дни поминовения – это не просто дань памяти, а важнейшие вехи загробного пути. Священнослужители поясняют, почему 3-е, 9-е и 40-е сутки после кончины имеют решающее значение для участи души, и призывают родных не путать молитву с обильным угощением.

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