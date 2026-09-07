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Вот история

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Сценарий ЦБ: как ставка 14% может превратиться в 7–8% к 2028 году и что это значит для наших денег

Сценарий ЦБ: как ставка 14% может превратиться в 7–8% к 2028 году и что это значит для наших денег

Когда я впервые увидела заголовки о том, что ключевая ставка может опуститься до 7–8% уже через пару лет, первой реакцией было недоверие.

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